В Петербурге ограничат автомобильное движение ради новогодних мероприятий

Часть улиц в центре города частично перекроют для автомобилей на время новогодних праздников

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что часть улиц в центральных районах Петербурга будет перекрыта на время проведения мероприятий в честь нового года. На данный момент движение автомобилей ограничено в нескольких районах.

В частности, до 18:00 31 декабря будет перекрыта для движения автомобилистов крайняя правая полоса движения Троицкого моста от Кронверкской до Дворцовой набережной, также закрыто движение по Каменноостровскому проспекту, в направлении от Кронверкской набережной к Троицкому мосту. Не смогут автомобилисты воспользоваться Дворцовой набережной от Дворцового моста до Троицкого, будет перекрыта крайняя правая полоса. Участок закрыт до 18:00 31 декабря. Кроме того, водителям нужно обратить внимание на то, что 30 декабря с 20:30 до 23:30 перекроют Дворцовую набережную между двумя мостами и Троицкий и Дворцовый мосты с 21:30 до 23:30 по московскому времени.

Видео: Piter.tv