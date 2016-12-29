За сутки грабители обчистили еще два офиса "Росгосстрах банка"

За среду, 18 января, неизвестные грабители из одного офиса банка унесли сейф, а на другой было совершено вооруженное нападение.

Офисы "Росгосстрах банка" на этой неделе особенно привлекательны для преступников. Только за среду, 18 января, в Петербурге ограбили два. Первой целью злоумышленников стало отделение в доме 28-а на Туристской улице. Около половины седьмого неизвестные отжали дверь и проникли внутрь. Обыскав помещение, они нашли в ящике стола ключ от подсобного помещения. Там они заметили сейф. Грабители не стали заморачиваться и вскрывать железный ящик, а просто унесли его с собой. Сумма ущерба составила около 380 тысяч.

В тот же день трое бандитов вломились в отделение банка в доме 116 на бульваре Новаторов. Незнакомцы прикрывали свои лица воротниками. При себе у них был пистолет, которым они и грозили 23-летней сотруднице. У девушки они отобрали ключ от сейфа и обчистили его. Росгосстрах оценил свои потери в 91 тысячу рублей и 200 долларов США. Вместе с наличными преступники скрылись.

По факту обоих преступлений возбуждены уголовные дела. Полиция устанавливает подробности инцидентов. Ведется поиск подозреваемых и улик, которые могут вывести на них.

Накануне мы писали, что ночью из банка физически крепкие воры уволокли сейф.