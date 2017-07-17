Как сообщает "Конкретно.ру", в Петербурге Роспотребнадзором была приостановлена деятельность нелегального детского лагеря с дневным пребыванием "HELEN DORON".
Ведомством было выявлено, что санитарно-эпидемиологические условия не подходят для пребывания детей. Также ведомство не устроил режим дня, организация питания и санитарно-техническое оборудование.
Материалы дела были направлены в суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности лагеря в порядке ст. 3.12 КоАП РФ.
Роспотребнадзор продолжает работу по пресечению деятельности несанкционированных лагерей.
Сегодня, 11:12
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В Петербурге обнаружили нелегальный детский лагерь
Роспотребнадзор по Петербургу выявил деятельность нелегального дневного детского лагеря "HELEN DORON".
Как сообщает "Конкретно.ру", в Петербурге Роспотребнадзором была приостановлена деятельность нелегального детского лагеря с дневным пребыванием "HELEN DORON".