Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 11:12
0
TretyakovaS
206
Код вставки плеера

В Петербурге обнаружили нелегальный детский лагерь

0
 
 

Роспотребнадзор по Петербургу выявил деятельность нелегального дневного детского лагеря "HELEN DORON".

Как сообщает "Конкретно.ру", в Петербурге Роспотребнадзором была приостановлена деятельность нелегального детского лагеря с дневным пребыванием "HELEN DORON".

Ведомством было выявлено, что санитарно-эпидемиологические условия не подходят для пребывания детей. Также ведомство не устроил режим дня, организация питания и санитарно-техническое оборудование.

Материалы дела были направлены в суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности лагеря в порядке ст. 3.12 КоАП РФ.

Роспотребнадзор продолжает работу по пресечению деятельности несанкционированных лагерей.

Теги: нелегальный детский лагерь , новости спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5