В Петербурге обнаружили нелегальный детский лагерь

Роспотребнадзор по Петербургу выявил деятельность нелегального дневного детского лагеря "HELEN DORON".

Как сообщает "Конкретно.ру", в Петербурге Роспотребнадзором была приостановлена деятельность нелегального детского лагеря с дневным пребыванием "HELEN DORON".



Ведомством было выявлено, что санитарно-эпидемиологические условия не подходят для пребывания детей. Также ведомство не устроил режим дня, организация питания и санитарно-техническое оборудование.



Материалы дела были направлены в суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности лагеря в порядке ст. 3.12 КоАП РФ.



Роспотребнадзор продолжает работу по пресечению деятельности несанкционированных лагерей.