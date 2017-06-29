В Петербурге ищут подрядчиков для ремонта дорог в Московском и Кронштадском районах

"Дирекция транспортного строительства" объявила конкурс на проведение ремонта в двух районах города. Средства на дополнительные ремонт появились после губернаторских поправок в бюджет. Работы пройдут в Московском и Кронштадском районах.
Оба электронных аукциона появились на сайте госзакупок в среду, 28 июня. Сейчас работы в Московском районе оценивают в 994 миллиона рублей, а в Кронштадском – в 186 миллионов. Итоги конкурсов подведут через месяц. Победители будут работать на улицах до 1 ноября 2017 года.
В Московском районе дополнительный ермонт пройдет на отрезках улиц Цветочная, Пулковская, Коли Томчака, Бассейная, на Волховском, Пулковском и Московском шоссе и проспекте Юрия Гагарина.
В Кронштадском районе будут восстанавливать покрытие улиц Флотская, Аммермана, Петровская, Велещинского, а также Кронштадского и Цитадельского шоссе.