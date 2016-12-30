МЧС Петербурга предупреждает об опасном штормовом ветре накануне Нового года

В Северной столице объявлено штормовое предупреждение. Горожан просят соблюдать осторожность в связи с порывистым ветром.

Погода Петербурга не дает расслабиться горожанам перед Новым годом. В пятницу, 30 декабря, в городе объявлено штормовое предупреждение. МЧС опасаются за безопасность людей из-за опасного ветра.

Синоптики обещают порывы юго-западного ветра от 12 до 16 метров в секунду. В связи с этим министерство просит соблюдать осторожность пешеходов и автомобилистов.

Во время прогулок по городу стоит опасаться деревьев, рекламных щитов и неустойчивых конструкций. Они могут придавить людей или припаркованные автомобили. Опасность представляют и многочисленные новогодние украшения, если их плохо закрепили.

Водителям советуют соблюдать осторожность при выборе места для парковки. Лучше всего оставить машины в крытых гаражах. Если же такой возможности нет, то подальше от опасных конструкций. Дома лучше плотно закрыть все окна и двери. А вещи на открытых балконах закрепить.

Ранее появилась новость, что в Новый год на Петербург обрушится мокрый снег с дождем. Но прогноз был лишь предварительный. Сейчас на 31 декабря обещают температуру в районе нуля и переменную облачность.