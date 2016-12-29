В Петербурге пенсионер стал жертвой январских морозов

Врачи не смогли спасти неизвестного пожилого мужчину. При этом причиной смерти стало переохлаждение.

Суровые январские морозы в Петербурге закончились. Но напоследок все же прихватили жертву. Накануне, 8 января, около дома 1 на улице Маршала Казакова обнаружили неизвестного мужчину. Пострадавшего забрали около одиннадцати утра. Мужчина явно замерзал.

Пациента доставили в больницу. На вид ему было около 65 лет. А вот личность его установить не удалось. Врачи оказывали ему медицинскую помощь, однако это не подействовало. Вскоре незнакомец скончался. Медработники диагностировали, что смерть наступила в результате переохлаждения.

Тело направили в морг, чтобы на вскрытии подтвердить эту версию. Правоохранители устанавливают личность погибшего.

К сожалению, новогодние праздники и морозы плохо сочетаются. Подвыпившие люди не замечают низкой температуры, что плохо сказывается в итоге. Например, в парке 50-летия Октября насмерть замерзла женщина. Погибшая была одета в сапоги и пуховик. На вид ей было около 40-45 лет. При осмотре следов насильственной смерти на теле не обнаружили.