В Петербурге насильник и разбойник пытался устроиться в ЧОП по поддельным документам

Рецидивист с непогашенной судимостью пытался устроиться в петербургский ЧОП по документам, купленным в Интернете. Наглеца задержал отряд Росгвардии.

В Петербурге задержан 55-летний мужчина, который попытался устроиться в крупный ЧОП по документам, распечатанным на цветном принтере. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии. Силовиков удивил поступок дерзкого петербуржца, ведь у него за плечами имелась насыщенная "тюремная биография". В разные годы он "сидел" за изнасилование, разбой и другие тяжкие преступления. Более того, последняя судимость на 17 лет у "авторитета" до сих пор не погашена: он вышел из колонии раньше срока в 2015 года.

После этого преступник решил начать новую жизнь и устроиться на работу в крупный ЧОП на территории Фрунзенского района. Для этого он принес новому работодателю удостоверение частного охранника. В ходе проверки в Главном управлении Росгвардии документы оказались поддельными. Их распечатали на цветном принтере, а все специальные знаки подделали при помощи простых технологических уловок.

В результате 55-летнего хитреца "взяли с поличным" в день, когда он пришел устраиваться на новую работу. Сам "охранник" признался, что заказал документы в Интернете за небольшую сумму денег и верил, что их выполнят более качественно. Теперь немолодого петербуржца снова ждут следствие и суд.