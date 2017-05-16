В Петербурге нашли загадочный труп студента с пакетом на голове

На теле молодого человека не выявлено следов насильственной смерти

Накануне утром в одной из квартир на проспекте Энтузиастов нашли труп молодого человека с пакетом на голове. Труп двадцатилетнего студента одного из петербургских технических колледжей выглядел странно – на его голову был надет полиэтиленовый пакет.

Страшную находку сделали в квартире дома 28/1 по проспекту Энтузиастов. По предварительным данным, на теле не было обнаружено внешних признаков насильственной смерти. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Проверку всех обстоятельств происшествия проводит Следственный комитет.

Видео: архив