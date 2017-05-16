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В Петербурге нашли загадочный труп студента с пакетом на голове

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На теле молодого человека не выявлено следов насильственной смерти

Накануне утром в одной из квартир на проспекте Энтузиастов нашли труп молодого человека с пакетом на голове. Труп двадцатилетнего студента одного из петербургских технических колледжей выглядел странно – на его голову был надет полиэтиленовый пакет.

Страшную находку сделали в квартире дома 28/1 по проспекту Энтузиастов. По предварительным данным, на теле не было обнаружено внешних признаков насильственной смерти. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Проверку всех обстоятельств происшествия проводит Следственный комитет. 

Видео: архив

Теги: петербург , полиэтиленовый пакет , проспект энтузиастов , труп в квартире , труп молодого мужчины
Категории: Новости СПб Происшествия

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