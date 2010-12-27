Петербуржец, получивший от автосалона и машину, и деньги, вернул товар автосалону

Спор вокруг бракованной машины пришлось решать судебному приставу. Мужчина, получивший деньги за покупку некачественного автомобиля, все-таки вернул машину в салон.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на "Водитель Петербурга", мужчина, купивший некачественный автомобиль в автосалоне, получил деньги за бракованный товар, однако "неудачный" товар в салон не вернул. Пришлось обращаться в суд и к приставам.



Исполнительный лист на недобросовестного покупателя поступил в Полюстровский ОСП Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу. Согласно документу, приставы должны были обеспечить возврат автомобиля автосалону, в котором он был приобретен должником.



Пресс-служба УФССП сообщает, что мужчина приобрел в автосалоне автомобиль Citroen, в котором вскоре после покупки обнаружились дефекты сборки. Продавец согласился с претензией покупателя и решил аннулировать покупку. Деньги мужчине оперативно вернули, а тот сразу забыл о своей обязанности вернуть машину в салон.



Судебный пристав-исполнитель нашел должника и доходчиво объяснил, какие меры принудительного характера могут быть к нему применены, если он добровольно не исполнит решение суда. На этом инцидент оказался исчерпанным – петербуржец вернул транспортное средство.