В коммуналке на Васильевском острове нашли мертвого младенца

В одной из квартир на Васильевском острове нашли тело годовалого малыша. На теле ребенка не нашли следов насильственной смерти.

Вечером в воскресенье, 14 мая, в коммунальной квартире на 19-ой линии Васильевского остров произошло страшное ЧП. Около восьми вечера там нашли годовалого младенца без признаков жизни. Прибывшая на место бригада скорой помощи ничем не смогла помочь малышу.

Врачи осмотрели тело и не нашли следов насильственной смерти. Однако эту версию еще нужно подтвердить. Поэтому тело ребенка отправили в морг, где специалисты уточнят причину смерти.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", семья малыша считалась благополучной. В поле зрение органов опеки не попадала, на профилактическом учете не состояла. Подробности пугающего инциденты выясняются.

Ранее сегодня Piter.tv сообщал, что возле яхт-клуба на Крестовском нашли утопленницу в халате и пальто. Тело пенсионерки нашли около дома 4 на Южной дороге. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили.