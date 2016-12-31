В Петербурге нашли налетчиков на автовскую баню

Накануне грабители унесли из сауны 80 000 выручки

Полиция в Петербурге раскрыла налет на банный комплекс, совершенный накануне, 30 декабря. Задержаны оказались двое молодых людей, 27 и 28 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Отмечается, что двое задержанных молодых людей подозреваются в совершении еще одного налета – ограбления магазина на Автовской улице.

Напомним, 30 декабря 2016 года появилось сообщение о том, что двое мужчин пришли в банный комплекс в доме 10 на дороге на Турухтанные острова. Грабители напали на заведение около четырех утра в пятницу, 30 декабря. На вид обоим налетчикам было около 35 лет. Одно из них работники бани описали как кавказца. А второго – как светловолосого славянина.

Оружием незнакомцы угрожали 33-летнему администратору и 42-летнему банщику. Разбойники забрали 80 тысяч выручки заведения и скрылись с деньгами. Парочка удалилась в сторону Кронштадтской улицы.

Видео: архив