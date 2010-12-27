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В Петербурге нашли девочку-потеряшку, ушедшую из дома
Сегодня, 11:18
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Shdaria
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В Петербурге нашли девочку-потеряшку, ушедшую из дома

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В Петербурге нашли четырехлетнюю девочку, ушедшую из дома и передали ее родителям.

В Петербурге нашли четырехлетнего ребенка, который гулял по Московскому проспекту без сопровождения взрослых.

 Девочка вышла из квартиры на Краснопутиловской улице около 12 часов в воскресенье и пропала. Родители самостоятельно искали девочку по Московскому району, но без толку. Тогда 18 июня они сообщили в полицию о пропаже дочки в 29 отдел полиции.

Уже через полтора часа девочку доставили прохожие в 33 отедел полиции. Маленькая "потеряшка" смогла выйти из дома и нагуляла несколько километров. 

Известно,что девочку передали родителям.

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Категории: Новости СПб Лента новостей

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