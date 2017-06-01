В Петербурге наркоторговцы продавали вещества через даркнет

Доходы от незаконной торговли дилеры получали в том числе криптовалютой

В Петербурге сотрудники антинаркотического ведомства задержали четверых молодых людей. Их подозревают в торговле запрещенными веществами через так называемый "даркнет", то есть через защищенные соединения в браузере Tor.

Как сообщается, молодых людей подозревают в том, что они, используя защищенные мессенджеры, сообщали желающим приобрести наркотики, используя шифры, где лежит закладка, а оплату принимали криптовалютой. Кроме того, наркоторговцы все время меняли место жительства, переезжая с одной съемной квартиры на другую.

Задержать предполагаемых наркоторговцев удалось с помощью подставных "покупателей". При задержании в квартире нашли и изъяли больше 900 грамм психотропного и почти 400 грамм растительного наркотика, а также телефоны, ноутбуки, планшеты, банковские карты, весы и т. д.

Трое из четверых помещены под стражу, четвертого отпустили под подписку о невыезде.

Видео: архив