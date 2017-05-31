В "нулевой день" ПМЭФ 2017 обсудят дружбу с Латинской Америкой и борьбу с раком кожи

Несмотря на то, что официально ПМЭФ начинается 1 июня, 31 мая пройдет несколько мероприятий форума. В том числе обсуждение сотрудничества со странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

В четверг, 1 июня, в Северной столице стартует Петербургский международный экономический форум. Но и в среду, 31 мая, у участников форума будет насыщенная программа. В так называемый "нулевой" день ПМЭФ запланировано несколько важных мероприятий.

Делегаты от России и стран Латинской Америки и Карибского бассейна обсудят перспективы сотрудничества. Регион с 2008 года имеет самый быстроразвивающийся рынок фармацевтики в мире.

Также состоится пленарное заседание Российского форума малого и среднего предпринимательства с участием первого вице-премьера Игоря Шувалова. Участники будут обсуждать стимуляцию и развитие культуры бизнеса на примере цифровых технологий. Перед важными переговорами пройдет бизнес-зарядка.

В Михайловском театре состоится гала-концерт Николая Цискаридзе, Дениса и Анастасии Матвиенко, Екатерины Кондауровой и Ивана Оскорбина, Марата Шемиунова и других звезд балета. Артисты выступят в поддержку ранней диагностики рака кожи.