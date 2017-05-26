Видео: Дворцовый мост развели под Первый концерт Чайковского

Ночью в Петербурге начался второй сезон "Поющих мостов". Дворцовый мост развели под музыку Чайковского. Зрители выложили в сеть многочисленные видео.

Минувшей ночью в Северной столице снова началась музыкальная разводка переправ, которая так понравилась петербуржцам и туристам. Второй сезон "Поющих мостов" стартовал с 25 на 26 мая. Дворцовый мост развели под первый концерт Чайковского.

В прошлом году "Поющие мосты" привлекли много внимания отдыхающих. По оценкам Смольного, в прошлом году на это полюбовалось больше двух миллионов человек. Поэтому в 2017 году это развлечение вернули.

Как и в прошлом году музыку под разводку будут выбирать разную. В частности, несколько ночей посвятят именитым композиторам. А в День ВМФ мосты разведут под морские песни.

Первое шоу собрало немало зрителей. Горожане и туристы смотрели за разводкой как с обоих берегов Невы, так и с прогулочных кораблей.

Видео: Instagram / sheybak, anastasia.bokhan