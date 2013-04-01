Силовики один за другим закрывают подпольные цеха с алкоголем перед Новым годом

В ходе рейда правоохранители обнаружили и закрыли фабрику по производству паленого шампанского и склад с водкой.

Перед новогодними праздниками торговцы контрафактным алкоголем оживляются и активно предлагают свои услуги. Именно поэтому Росалкогольрегулирования, экономические полицейские и ФСБ проводят масштабный рейд против подпольных алкогольных заводов и складов. В проверках им помогают бойцы спецназа. Команда правоохранителей уже обнаружила фабрику опасного шампанского во Фрунзенском районе, а в Выборгском накрыла склад с водкой.

Представители разных служб проверяют адреса, где, по их данным, могут заниматься изготовлением или разливом подпольного алкоголя.

В доме 93 на Софийской борцы с контрафактом нашли нелегальный разлив шампанского. В цеху трудились иностранцы-нелегалы. После их задержания оборудование начали разбирать.

В СНТ "Климовец" на улице Шишкина нашли несколько ангаров, набитых сомнительной водкой. В помещениях также поймали мигрантов, разливающих спирт из цистерн. На бутылки с суррогатом клеили этикетки разных производителей.

Как передает "Фонтанка" со ссылкой на собеседника в ГУ МВД, в течение пятницы прикроют еще как минимум два незаконных производства.