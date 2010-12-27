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Медведи открыли купальный сезон в Петербурге
Сегодня, 15:59
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TretyakovaS
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Медведи открыли купальный сезон в Петербурге

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Ленинградский зоопарк празднует начало лета. 2 июня открыла купальный сезон белая медведица, однако плавать ей приходится в толстой шубе.

Об утреннем купании медведицы зоопарк сообщил в своей группе «ВКонтакте». Авторы поста уточнили, что теплые деньки настали только для медведей.

По словам сотрудников зоопарка, медведица с удовольствием плавала и играла в воде, а ее шерстка стала светлой и красивой.

А вот петербуржцам придется повременить с водными процедурами. Температура воздуха едва превышает нулевую отметку, утром горожане сообщали, что на улице идет снег. Минувший вечер порадовал еще меньше, ведь некоторые районы Петербурга засыпало градом.

Теги: зоопарк , петербург
Категории: Новости СПб

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