Медведи открыли купальный сезон в Петербурге

Ленинградский зоопарк празднует начало лета. 2 июня открыла купальный сезон белая медведица, однако плавать ей приходится в толстой шубе.

Об утреннем купании медведицы зоопарк сообщил в своей группе «ВКонтакте». Авторы поста уточнили, что теплые деньки настали только для медведей.



По словам сотрудников зоопарка, медведица с удовольствием плавала и играла в воде, а ее шерстка стала светлой и красивой.



А вот петербуржцам придется повременить с водными процедурами. Температура воздуха едва превышает нулевую отметку, утром горожане сообщали, что на улице идет снег. Минувший вечер порадовал еще меньше, ведь некоторые районы Петербурга засыпало градом.