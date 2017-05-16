В Петербурге начался масштабный ремонт дорог

Летний ремонт дорог начался в Северной столице. За сезон планируют отремонтировать 70 участков улиц общей площадью около 1,7 миллиона квадратных метров.

Дорожные компании, получившие подряды на ремонт улиц Северной столицы, уже вышли на участки. Всего до осени приведут в порядок 70 участков улично-дорожной сети. Общая площадь составляет 3,4 миллиона квадратных метров. В этом году на ремонт дорог выделили 2,4 миллиарда рублей.

В мае работы начались на Московском шоссе от 1-го Бадаевского проезда до развязки с Колпинским шоссе. Ремонт участка продлится до 27 июля. Также в адресную программу попали Большой Сампсониевский проспект от Пироговской до Смолячкова, Лесной проспект от Академика Лебедева до Литовской, Приморское шоссе от Тарховской до Свободы, Садовая улица от Мойки до Гороховой.

Также на некоторый улицах будут отремонтированы рельсы трамваев. Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге отремонтируют 2 км трамвайных путей.

Заместитель директора СПБ ГКУ "Дирекция транспортного планирования" Дмитрий Галкаев уточнил, что на время экономического форума и Кубка Конфедераций ремонтные дороги на задействованных в мероприятиях участках прекратятся, а ограничения по проезду снимут на время.