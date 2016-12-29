В Петербурге начали рыть тоннель к новым станциям оранжевой ветки

Метростроевцы начали проходку одного из перегонных тоннелей, который соединит действующую станцию метро "Спасская" с "Большим проспектом" через "Театральную".

В пятницу, 3 февраля, компания "Метрострой" начала прокладку одного из перегонных тоннелей Лахтинско-Правобережной линии петербургского метро. Оборудование прокладывает путь к строящейся станции "Большой проспект". По пути тоннель пройдет через "Театральную".

Всего будет сооружено два тоннеля протяженностью по 5,5 километра. Диаметр каждого из них по контракту должен быть 5,63 метра. На Большом проспекте Васильевского острова идет подготовительная работа, чтобы запустить проходку второго тоннеля через "Театральную" к "Спасской". В скором времени на углу Косой линии и Большого проспекта начнут делать тоннель для эскалаторов будущей станции. Это произойдет уже в 2017 году.

А летом с Театральной площади в сторону Большого проспекта запустят работу по рытью второго перегоночного тоннеля.

В январе между "Новокрестовской" и "Беговой" закончили рыть тоннель. Тоннелепроходческий щит "Надежда" закончил прокладку тоннеля к станциям, которые планируют открыть к Чемпионату мира по футболу.

Видео: Instagram / chiritskaya_elena