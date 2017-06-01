В Петербурге начал работу Международный экономический форум

Мероприятия форума продлятся три дня

В четверг, 1 июня 2017 года, в Петербурге стартовал Международный экономический форум, который продлится три дня. Основные мероприятия ПМЭФ в Петербурге пройдут на площадке Экспофорума, который расположен за формальной чертой города, в семи километрах от КАД.

Программа первого дня ПМЭФ в Петербурге подготовлена обширная. Официально первый день Международного экономического форума начнется с делового завтрака в 8.15 утра и продолжится в Научно-техническом центре "Газпромнефти" заседанием российско-иранской рабочей группы по вопросам сотрудничества в области энергетики.

Одним из основных вопросов первого дня ПМЭФ станет обсуждение создания национального бренда России. Кроме того, будут обсуждаться стратегии развития малого и среднего бизнеса на ближайшие 10-12 лет.

Российский президент Владимир Путин, как ожидается, проведет встречу с руководителями ряда международных суверенных фондов.

Кроме деловой части, ПМЭФ приготовил и обширную культурную программу. В первый день форума пройдет торжественный вечер «Классика в замке» с участием ведущих солистов Мариинского театра.

видео: инстаграм