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В Петербурге на пустыре обнаружили тело мужчины с выколотыми глазами

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В Парголово строители нашли мертвого блондина с перебинтованными руками

В Парголово на стройплощадке накануне вечером была сделана страшная находка: там обнаружили труп молодого мужчины с выколотыми глазами. Как сообщается, произошло это в первой половине дня четверга, 4 мая. 

Строители увидели тело молодого (на вид – 25-35 лет) светловолосого мужчины с перебинтованными руками. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что погибший, судя по всему, был жестоко убит.

Мёртвый в синей куртке с капюшоном, синей рубашке и с бинтами на запястьях лежал на пустыре неподалёку от 33-го дома по Заречной улице в посёлке Парголово. У мужчины, которому на вид можно дать от 25 до 35 лет, были выколоты глаза.

Сейчас криминалисты в морге устанавливают обстоятельства гибели молодого мужчины, а полицейские пытаются идентифицировать личность погибшего.

Видео: архив

Теги: выборгский район , парголово , петербург , убийство
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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