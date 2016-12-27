"Автово" закрывали второй день подряд из-за забытого одеяла

Станция метрополитена закрывали для пассажиров из-за подозрительного предмета. При обследовании ничего опасного не нашли.

Второй день подряд закрывают станцию метро "Автово" в Северной столице. Сегодня, 27 декабря, как и вчера, причиной стал подозрительный предмет. Вестибюль закрыли для пассажиров. Поезда приезжали станцию без остановок.

Около одиннадцати утра внимание работников метро привлек забытый чемодан. На место вызвали специалистов для проверки подозрительной сумки. Вскоре ее открыли. Оказалось, что внутри только одеяло. В 11.45 станцию открыли для пассажиров, уточняют в пресс-службе метро.

Метро "Автово" находится рядом с остановками, где останавливается много маршруток из отдаленных частей города. Поэтому там всегда большой поток пассажиров.

Накануне станция метро "Автово" закрывали из-за бесхозной сумки около банкоматов. Вестибюли не работали всего двадцать минут.

Видео: Youtube