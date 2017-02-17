Сгоревшие на стоянке на Шкиперском грузовики могли поджечь

Ночью со среды на четверг на охраняемой стоянке около одного из домов на Шкиперском протоке сгорели четыре грузовика. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Рано утром в четверг, 16 февраля, на охраняемой автостоянке неподалеку от дома 4 на Шкиперском протоке разгорелся пожар. Огонь охватил четыре грузовика. Прибывшие спасатели тушили три КАМАЗа и самосвал Shacman. В результате инцидента у машин полностью обгорели кабины и моторные отсеки.

Вызывает подозрение то обстоятельство, что все четыре автомобиля принадлежат одному человеку – 31-летнему мужчине. Поэтому правоохранительные органы проверяют обстоятельства случившегося. Есть основания полагать, что инцидент произошел из-за поджога.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Размер ущерба, нанесенного владельцу, только устанавливается.

Пожары на стоянках не редкость для Северной столицы. Часто они возникают из-за неисправности автомобиля. Но случаются и намеренные поджоги. В декабре на стоянке в Курортном районе ночью полыхали четыре грузовика. На парковку торгово-строительной компании пришел неизвестный и метнул бутылку в машины. Спасателям удалось остановить пожар, но четыре фуры сгорели.

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