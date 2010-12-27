В Петербурге на морских свинках протестируют новую вакцину от Эболы

Морские свинки Петербурга первыми опробуют новую вакцину от Эболы

ФГБУ НИИ гриппа разыскивает ученых, которые способны протестировать новую формулу вакцины от вируса Эбола. Соответствующие документы на закупку были размещены исследовательским институтом 17 июля. Проект оценивается НИИ в 8 млн рублей, за эти деньги группа исследователей будет изучать эффективность вакцины MNR 857.



Эксперимент планируется разделить на два этапа, при проведении которых нужно использовать 168 беспородных свинок массой тела 200-250 граммов. Животных разделят на две группы: одной введут препарат спустя час после заражения, другой — через 48 часов. Исследование необходимо завершить до конца текущего года.