Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 14:01
0
Ustsova
158
Код вставки плеера

В Петербурге семилетняя малышка выпала из окна квартиры из-за пьяной матери

0
 
 

Девочка испугалась гнева родительницы и решила сбежать из квартиры через окно. В результате падения малышка получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в больницу.

Недавно стало известно, что в больницу им. Филатова поступила маленькая пациентка, которая выпала из окна квартиры. Судя по всему, несчастный случай произошел в доме №28 на Искровском проспекте. Об это сообщает Пятый канал.

Дело в том, что 7-летняя девочка находилась в одной квартире с 27-летней пьяной матерью. В какой-то момент она испугалась гнева родительницы и выпрыгнула в окно. В результате падения малышка получила многочисленные повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, травму живота и груди.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Правоохранители уже возбудили уголовное дело в отношении нерадивой матери.

Ранее мы сообщали, что Сергей Шнуров похвастался вредными привычками своих детей.

 

Показать на карте
Теги: девочка выпала из окна , невский район , несчастный случай , новосит спб , происшествия спб
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5