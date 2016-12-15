В Петербурге семилетняя малышка выпала из окна квартиры из-за пьяной матери

Девочка испугалась гнева родительницы и решила сбежать из квартиры через окно. В результате падения малышка получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в больницу.

Недавно стало известно, что в больницу им. Филатова поступила маленькая пациентка, которая выпала из окна квартиры. Судя по всему, несчастный случай произошел в доме №28 на Искровском проспекте. Об это сообщает Пятый канал.

Дело в том, что 7-летняя девочка находилась в одной квартире с 27-летней пьяной матерью. В какой-то момент она испугалась гнева родительницы и выпрыгнула в окно. В результате падения малышка получила многочисленные повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, травму живота и груди.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Правоохранители уже возбудили уголовное дело в отношении нерадивой матери.

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