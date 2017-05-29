В Петербурге на фестивале тюльпанов показали 120 сортов цветов

На Елагином острове высадили почти полторы сотни тысяч луковиц

В субботу, 27 мая 2017 года, на Елагином острове прошел пятый Фестиваль тюльпанов. На празднике представили рекордное количество сортов – более ста двадцати.

Гостям фестиваля представлены Шоукейс, Shirley Dream, Tulip Showcase, Sweet Desire, Ментон Экзотик, Саппоро, Menton, Сандаунер, Pink Flag. Среди необычных значится сорт, который встречается среди дикорастущих – ботанический тюльпан Бэкера.

Фестиваль тюльпанов не ограничился высаживанием луковиц в землю (к слову, в субботу в парке высадили почти 140 тысяч луковиц).

Фестиваль тюльпанов был дополнен музыкально-театрализованными зонами, расположенными во Дворцовой части парка. Здесь представлены стили различных эпох – барокко, рококо, классицизм, ампир и модерн. Люди, облаченные в соответствующие костюмы, смогли посетить парк бесплатно.

Видео: инстаграм