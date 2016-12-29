В Петербурге мужчину ищут за грязное изнасилование сестры

Приезжего мужчину подозревают в изнасиловании 19-летней девушки

19-летняя девушка, жительница Петербурга, которая приехала в Северную столицу из Средней Азии, обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. По словам заявительницы, ее двоюродный брат, 26-летний гражданин Таджикистана, принуждал ее к сексуальным действиям с ним.

Девушка пришла в правоохранительные органы только 26 января. Она рассказала, что двоюродный брат совершал с ней насильственные действия сексуального характера в течение двух лет – с августа 2013-го по январь 2015-го. Происходило это в квартире одного из домов по улице Маршала Захарова, где жила девушка.

Злоумышленника разыскивают. Материалы переданы в Следственный комитет.

Видео: из архива