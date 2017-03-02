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В Петербурге мужчина выжил после падения с высоты пятого этажа

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Сорокалетний петербуржец упал с высоты пятнадцати метров на улице Верности

Накануне, 1 марта 2017 года, в Военно-медицинскую академию привезли мужчину, который чудом остался жив после падения с высоты пятнадцати метров. 

Как стало известно, сорокалетнего петербуржца госпитализировали с сочетанной травмой головы, грудной клетки, брюшной полости, таза и конечностей. Пациент находится в тяжелом состоянии, у него шок 3 степени. 

Мужчина упал с высоты пятого этажа во двор дома №24 по улице Верности в Калининском районе Петербурга. При каких обстоятельствах произошло падение, пока неизвестно.

Напомним, накануне в одной из петербургских больниц, несмотря на все усилия медиков, скончался подросток, которого ранее госпитализировали в тяжелом состоянии. Часть свидетелей ЧП сообщила, что на крыше вместе со школьником находились 2 его друга, предположительно, девочки. Они же писали, что падение было больше похоже на несчастный случай, чем на попытку самоубийства. 

 По предварительным данным, мальчик показывал сверстникам акробатические трюки на краю крыши и сорвался.

Видео: архив          

Теги: выжил после падения , падение с высоты , петербург , улица верности
Категории: Новости СПб Происшествия

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