В Петербурге парень угнал у знакомой Mersedes с 4 млн рублей внутри

Девушка сообщила в полицию, что ее товарищ похитил ее иномарку, в которой находились сумка с четырьмя миллионами рублей, мобильным, паспортом и сумочкой с 40 тысячами рублей.

Около часа ночи во вторник, 21 февраля, в полицию обратилась 24-летняя уроженка Ставрополя. По словам девушки, ее автомобиль Mersedes Benz похитил 24-летний уроженец Ингушетии. Это произошло коло шести вечера в понедельник, 20 февраля. Машина пропала от дома 20 по улице Косыгина.

Вместе с серебристой иномаркой 2016 года выпуска молодой человек прихватил и другие ценные вещи. Как заявила владелица авто, в салоне лежала сумка с четырьмя миллионами рублей. Кроме того, в машине была и сумочка девушки, где лежал мобильный телефон, паспорт и 40 тысяч рублей.

Стоимость самого пропавшего Mersedes девушка оценила в 2,6 миллиона рублей. Иномарка была застрахована. Правоохранительные органы проводят проверку.

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