В Петербурге мужчина, совершивший жестокое убийство 9 лет назад, попался полиции

Житель города был задержан за расправу над знакомым, которая произошла еще в 2008 году. Все эти годы преступник сумел скрываться от наказания

По предварительной информации, в январе 2008 года мужчина пришел в гости к знакомому, но во время разговора произошла крупная ссора. Подозреваемый схватил нож и нанес собеседнику несколько ударов. От полученных ранений пострадавший скончался, а виновник его смерти скрылся с места преступления. Отпечатки пальцев, оставленные в доме убитого, не смогли помочь полиции найти злоумышленника. Долгие годы преступление оставалось нераскрытым, а убийца скрывался от наказания.

Мужчина попался полиции только после того, как совершил новое правонарушение. Он был задержан по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью, проверка по базе отпечатков пальцев показала, что в руках правоохранительных органов оказался тот самый убийца, расправившийся с жертвой в 2008 году. Мужчине предъявили обвинение в убийстве, решается вопрос об аресте.

Видео: канал Piter.tv