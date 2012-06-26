Знакомый с ножом ограбил охранника отеля на Ленской улице

Женщина-охранник пригласила знакомого к себе на работу. Их застолье закончилось вооруженным ограблением. Полиция задержала мужчину.

В воскресенье, 29 января, женщина-охранник поплатилась за кутеж на рабочем месте. Работница отеля на Ленской улице пригласила в гости на работу своего знакомого. Они скрашивали время распитием спиртных напитков. Однако, мужчине что-то не понравилось и он достал нож. Угрожая расправой своей подруге, мужчина потребовал отдать ему ценности. Перепуганная женщина без раздумий отдала 1100 рублей и мобильный телефон.

После ухода обидчика, охранник вызвала полицию. Им она рассказала все подробности инцидента. Правоохранители почти сразу задержали подозреваемого. Мужчину, подходящего по приметам, отвезли в отдел. Он вернул своей жертве деньги и телефон. На подозреваемого завели уголовное дело о разбое. Его отпустили домой под подписку о невыезде.

Сегодня также стало известно, что повар-египтянин пытался сделать кебаб из посетителя. В кафе "Мастер-кебаб" произошел конфликт под утро в воскресенье, 29 января. Пострадавший обратился в больницу со скальпированной раной пальца левой кисти, ушибом и кровоподтеком грудной клетки.