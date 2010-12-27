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В Петербурге мужчина избил подростка за его показания о ДТП
Сегодня, 0:25
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Sheker
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В Петербурге мужчина избил подростка за его показания о ДТП

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Мужчина ударил подростка кулаком по лицу, а затем выстрелил из травматического пистолета в ногу его брата

  В Петербурге разыскивается мужчина, напавший на двух подростков. Конфликт произошел 15 мая около станции метро "Удельная". По данным следствия, участник ДТП выследил 15-летнего парня, дававшего показания по ДТП, и ударил его кулаком по лицу, а 17-летнего парня ранил выстрелом из травматического пистолета. После этого злоумышленник скрылся.  Авария произошла на пересечении Ланского шоссе и Омской улице днем ранее.

Братья были доставлены в больницу, где им оказали помощь. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента и местонахождение подозреваемого. Петербургское управление СКР возбудило уголовное дело по факту хулиганства, совершенного в отношении двух подростков. 

 

Теги: дтп спб , чп спб
Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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