Администрация Петербурга хочет начать взымать курортный сбор вслед за Крымом

Власти Северной столицы выступили с инициативой включить город в список регионов, где внедряют курортный сбор.

Администрация Петербурга выступила с инициативой добавить Северную столицу в список регионов, в которых в экспериментальном порядке внедряют курортный сбор. Об этом заявила заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия.

Чиновник отметила, что ведение курортного сбора хорошо повлияет на развитие туристической отрасли. Но Гвичия подчеркнула, что в нынешнем состоянии закон недоработан. Так как остается непонятным, какие учреждения взымают сбор. В законе прописаны заведения, предоставляющие туристические услуги. Однако некоторые туристы избегают этих учреждений.

Законопроект о курортном сборе был принят в первом чтении в Госдуме. Сейчас его планируют опробовать в Крыму, Севастопольском, Краснодарском и Алтайском краях. Сбор составит до ста рублей в сутки. Вносить его будут пользователи курортной инфраструктуры.