Самое высокое в Европе колесо обозрения может появиться в Петербурге

На Петербургском международном экономическом форуме показали проект колеса обозрения. В натуральную величину аттракцион будет достигать 170 метров в высоту. Макет показали губернатору Северной столицы Георгию Полтавченко.
Первый вопрос, который возник у главы города – это куда такое огромное сооружение можно поставить. Председатель Комитета по инвестициям Ирина Бабюк рассказала, что проводится опрос среди горожан. Участников голосования спрашивают, хотят ли они видеть гигантское колесо обозрения и где его нужно разместить. Сейчас около четырех тысяч поддержали идею поставить аттракцион, примерно тысяча проголосовала против.
Скорее всего, колесо обозрения разместят в Парке 300-летия Петербурга. В опросе есть четыре варианта ответов с местом расположения. Но только один из них – конкретный. Три других достаточно абстрактны и подразумевают большую территорию.
Фото: Instagram / dedushkabatman, shtemlerssleep, скриншот сайта naibecar.com
Против голосуют как всегда пенсионеры.
хана парку, капитаГлисты на него глаз положили конкретною...