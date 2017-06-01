Самое высокое в Европе колесо обозрения может появиться в Петербурге

На ПМЭФ-2017 губернатору Петербурга Георгию Полтавченко показали проект гигантского колеса обозрения. Аттракцион в 170 метров высотой может появиться в парке 300-летия Петербурга.

На Петербургском международном экономическом форуме показали проект колеса обозрения. В натуральную величину аттракцион будет достигать 170 метров в высоту. Макет показали губернатору Северной столицы Георгию Полтавченко.

Первый вопрос, который возник у главы города – это куда такое огромное сооружение можно поставить. Председатель Комитета по инвестициям Ирина Бабюк рассказала, что проводится опрос среди горожан. Участников голосования спрашивают, хотят ли они видеть гигантское колесо обозрения и где его нужно разместить. Сейчас около четырех тысяч поддержали идею поставить аттракцион, примерно тысяча проголосовала против.

Скорее всего, колесо обозрения разместят в Парке 300-летия Петербурга. В опросе есть четыре варианта ответов с местом расположения. Но только один из них – конкретный. Три других достаточно абстрактны и подразумевают большую территорию.

Фото: Instagram / dedushkabatman, shtemlerssleep, скриншот сайта naibecar.com