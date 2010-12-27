Петербургский мотоциклист выбросил 12 млн на ветер

Мотоциклист из Петербурга потерял 12 млн рублей на Западном скоростном диаметре. Деньги выпали из рюкзака и рассыпались по дороге. Впрочем автомобилисты быстро подобрали "что плохо лежит".

По данным "Фонтанки", 8 июня в полицию Приморского района пришел 40-летний индивидуальный предприниматель и заявил об утрате денежных средств. Он сообщил, что деньги он потерял в процессе езды по направлению к Белоострову. В результате быстрой езды, раскрылся рюкзак, где лежали товарные накладные и пятитысячные купюры на общую сумму 12 млн рублей.

Мотоциклист уточнил, что несчастье случилось поздно вечером 6 июня, а запоздалый визит в полицию он объяснил необходимостью посоветоваться с адвокатом.



Выброшенные на ветер купюры мгновенно привлекли внимание автомобилистов. Останавливались на скоростной трассе и престижные иномарки. Особенной прытью отметился водитель Range Rover. Какую сумму он собрал, неизвестно. Зато известен сотрудник ЗСД Азиз, который тоже проезжал мимо и тоже остановился. Собрав 1,5 млн рублей, он передал их начальникам, а те, в свою очередь, отнесли в полицию.



На данный момент мотоциклисту возвращены два млн рублей.