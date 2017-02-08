Лжериэлтор продавал квартиры в несуществующем поселке "Маленькая Европа"

Ловкий мошенник через интернет предлагал купить строящиеся квартиры в несуществующем поселке "Маленькая Европа". Махинации принесли мошеннику 23 миллиона рублей.

В Петербурге осудили на реальный срок Рубена Григоряна, продававшего несуществующие квартиры в мифическом поселке. Свою аферу мужчина начал в 2013 году. Он продавал и бронировал за деньги квартиры в строящемся поселке "Маленькая Европа" в Ломоносовском районе. Он организовал рекламу в интернете. На объявлении о жилье по сниженным ценам стали клевать покупатели.

Вскоре он организовал прием и консультацию граждан. Всего с клиентов он собрал более 23 миллионов рублей. Григорян собирался незаконно возвести на дачных участках дома в два и три этажа.

Но планам мужчины помешал закон. Против него возбудили уголовное дело. Сегодня суд признал его виновным и отправил на пять лет в колонию общего режима. Также Григоряну придется выплатить более 23 миллионов по гражданским искам. Подсудимый свою вину признал лишь частично.

Сегодня стало известно, что в Северной столице задержали мошенника. Фальшивомонетчик из Петербурга собирал поддельные купюры из частей настоящих. Его несколько месяцев вычисляли после обнаружения поддельных банкнот.