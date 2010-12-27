В Петербурге дом Изотова может быть полностью снесен из-за неудачного капремонта

В Петербурге дому Изотова грозит полное переустройство. Причиной тому повреждения конструкций во время капремонта.

В Петербурге во время капитального ремонта были сильно повреждены конструкции дома Изотова. Поэтому на Кирилловской улице, 23 придется полностью снести этот дом.

Капитальный ремонт дома начался в 2016 году. Был снесен дворовый флигель, разрушены задние фасады лицевого корпуса. В жилищном комитете заявляли, что эти работы были предусмотрены проектной документацией.

СМИ сообщают, что были неверно оценено техническое состояние конструкций. Предполагается, что это стало причиной обрушения фрагмента заднего фасада лицевого корпуса — в том месте, где часть здания снесли.

В итоге на тротуаре и проезжей части Кирилловской улицы установили металлические страховочные конструкции. На протяжении месяца на участке перекрывали движение автомобилей.

В результате техобследования установили, что есть вероятность разрушения дома. В выводах экспертизы сказано: "Строительные конструкции здания рекомендуется полностью переустроить по специально разработанному проекту". Но решение о дальнейшей судьбе здания пока не принято. Работы по капитальному ремону прекращены.