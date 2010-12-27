Петербуржцы спросят граждан их отношение к запрету интернет-анонимов

В Петербурге инициативная группа планирует провести голосование по ограничению анонимности в интернете.

Группа петербуржцыев планирует провести референдум по ограничению анонимности в интеренете. В комисси в горизбирком поступило соответствующее хадатайство.

На референдуме хотят рассмотреть следующий вопрос: "Считаете ли вы необходимым обязать граждан, использующих сеть интернет на территории Санкт-Петербурга, удостоверять свою личность в порядке, предусмотренном законом?".

Горизбирком должен оценить хадатайство со стороны законодательства. Но авансом комиссия уже подготовила положительное заключение. Затем документ отправят в ЗакС. Если парламент одобрит идею, инициативная группа должна будет в течение 30 дней собрать подписи 2% избирателей Петербурга, то есть примерно 76 тыс. голосов. Только затем может состояться сам референдум.