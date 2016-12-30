В Петербурге младенец проломил череп, упав с дивана

В Калининском районе госпитализировали грудного ребенка

В Калиниском районе родители обратились за помощью к медикам спустя несколько долгих часов после происшествия. По предварительным данным, вечером 30 декабря 2016 года младенец пятидневного возраста при невыясненных обстоятельствах получил черепно-мозгову травму.

Около часу дня новорожденный малыш поступил в детскую горбольницу имени Раухфуса. Медики диагностировали у него очаговую травму головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени, перелом правой теменной кости. Врачи констатировали, что ребенок находится в тяжелом состоянии и поместили его в реанимационное отделение.

Остается невыясненным, по какой причине родители младенца тянули с вызовом скорой столь продолжительное время. Отец новорожденного мальчика сообщил, что ребенок будто бы упал с кровати 30 декабря вечером, однако не уточнил обстоятельств.

Видео: архив