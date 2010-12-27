В Петербурге новорожденная девочка получила травму головы, упав со стола

В детскую больницу Северной столицы доставили пострадавшую девочку 2017 года рождения. У малышки оказались переломы и ушибы головы из-за падения с пеленального стола.

Около полудня в воскресенье. 28 мая, в детскую больницу имени Раухфуса доставили новорожденную малышку. Врачи диагностировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом теменной кости и ушиб мягких тканей. Пациентке докторов нет и года – она родилась в 2017 году. Ее состояние оценили как средней тяжести.

Девочку в больницу привезли из родительского дома. Подробности травмирования ребенка рассказали ее родители. По их словам, младенец около половины одиннадцатого упала с пеленального стола. Теперь семью проверит инспекция по делам несовершеннолетних. Устанавливаются подробности инцидента.

Новорожденные дети часто становятся невольными участниками происшествий. на прошлой неделе Piter.tv сообщал, что в Петербурге мигрантка продала младенца за одиннадцать тысяч. Правоохранители вычислили и покупателей и продавца. Женщина родила ребенка по документам заказчицы. Родителями в документах малыша числятся двое граждан Таджикистана.