Приезжий из Таджикистана развратничал с девятилетним земляком в Петербурге

В полицию Северной столицы обратилась гражданка Таджикистана, женщина обвинила в педофилии своего 23-летнего знакомого. Пострадавшим оказался девятилетний ребенок обратившейся.

Правоохранительные органы Петербурга расследуют подробности обвинения в педофилии. В полицию обратилась 35-летняя женщина. Она сообщила, что ее знакомый совершал развратные действия с ее девятилетним сыном. По словам взволнованной матери, извращенец приставал к ее ребенку еще в ноябре. Почему с заявлением женщина пришла столько месяцев спусти – не известно.

Подозреваемым оказался 23-летний уроженец Таджикистана. Он нигде официально не работает. Правоохранители провели проверку и уточнили подробности. Мужчину задержали. Расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, недостригшего четырнадцатилетнего возраста., сообщает Федеральное агентство новостей.

На выходных стало известно, что настырный педофил пытался развратить второклассницу в Кронштадте. О надругательстве над ребенком сообщил директор одной из школ. Извращенца, домогавшегося девочки, ищут правоохранительные органы. Предварительно, нападение на ребенка произошло около учебного заведения.