Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 9:36
0
Moulin_
173
Код вставки плеера

В Петербурге 33-летний плотник выжил после падения с крыши

0
 
 

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии

Накануне днем, в четверг, 1 июня 2017 года, на севере Петербурга произошло ЧП: там 33-летний мужчина, который работал на ремонте крыши на проспекте Энгельса, упал с большой высоты.

По счастливому стечению обстоятельств 33-летний плотник выжил и был госпитализирован в одну из городских больниц с кататравмой. Медики оценили его состояние как тяжелое и сообщили, что мужчину привезли с  с закрытой травмой груди и живота, ушибом передней брюшной стенки, грудной клетки, закрытым переломом грудного отдела позвоночника, в тяжелом состоянии.

Сейчас врачи борются за жизнь пострадавшего. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
 
Видео: архив
Теги: мигрант строитель , мужчина получил травмы , падение с высоты , падение с крыши , травмы после падения с высоты
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5