В Петербурге 33-летний плотник выжил после падения с крыши

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии

Накануне днем, в четверг, 1 июня 2017 года, на севере Петербурга произошло ЧП: там 33-летний мужчина, который работал на ремонте крыши на проспекте Энгельса, упал с большой высоты.

По счастливому стечению обстоятельств 33-летний плотник выжил и был госпитализирован в одну из городских больниц с кататравмой. Медики оценили его состояние как тяжелое и сообщили, что мужчину привезли с с закрытой травмой груди и живота, ушибом передней брюшной стенки, грудной клетки, закрытым переломом грудного отдела позвоночника, в тяжелом состоянии.

Сейчас врачи борются за жизнь пострадавшего. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Видео: архив