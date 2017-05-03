В Петербурге местный житель упорно не пропускал машину скорой помощи

Бригада медиком пыталась выехать из двора.

В городе Санкт-Петербург, очевидец снял выяснение отношений водителя иномарки и водителя скорой помощи. Бригада медиков забрала больного ребёнка и с включенными сиреной и проблесковыми маячками попыталась выехать из двора. Однако, дорогу машине перегородила иномарка. Водитель пропускать скорую отказывался и даже вышел из автомобиля, что бы доказать водителю свою правоту.