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Новости Лента новостей Происшествия
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kalbas90
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В Петербурге местный житель упорно не пропускал машину скорой помощи

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Бригада медиком пыталась выехать из двора.

В городе Санкт-Петербург, очевидец снял выяснение отношений водителя иномарки и водителя скорой помощи. Бригада медиков забрала больного ребёнка и с включенными сиреной и проблесковыми маячками попыталась выехать из двора. Однако, дорогу машине перегородила иномарка. Водитель пропускать скорую отказывался и даже вышел из автомобиля, что бы доказать водителю свою правоту.

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Теги: питер , происшествие , скорая
Категории: Лента новостей Происшествия

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