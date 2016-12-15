Бизнесмена из Петербурга приговорили к тюрьме за махинации с мехом норок

Предпринимателя Михаила Зарывалова приговорили реальному сроку за незаконное возмещение НДС. Почти миллиард рублей бизнесмен получил при экспорте меховых изделий.

В пятницу, 7 июля, стало известно, что бизнесмена Михаила Зарывалова приговорили к колонии за незаконное возмещение НДС в размере миллиарда рублей. Предпринимателя обвинили в четырех эпизодах мошеннического хищения бюджетных средств. Для этого он с 2012 года использовал схему мнимой продажи норковых шкурок за границу. При помощи подставных фирм мех приобретался и перепродавался в десять раз дороже компании Росмехэкспорт, также связанной с Зарываловым. Сделки оформлялись через офшор в Ангилье. По документам мех уходил в Голландию. А бизнесмен получал возмещение НДС за трансграничные операции.

В результате махинаций предприниматель незаконно получил 947 миллионов рублей. Подозреваемый скрывался в Литве, но был экстрадирован. Московкий районный суд приговорил его в шести с половиной годам лишения свободы. Предполагаемый соучастник Аркадий Тутиков получил шесть лет.