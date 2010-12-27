В Петербурге мать с сыном присвоили себе четыре комнаты в коммуналке

Судебные приставы выселили мать с сыном, которые заполнили все комнаты квартиры.

Судебные приставы смогли разрешить конфликт, который разразился в коммунальной квартире в Петроградском районе.

Мать с сыном заняли все четыре комнаты, хотя по договору соцнайма могли использовать только две комнаты. Более того, они не оплачивали коммунальные счета.

Законные жильцы двух комнат из-за возникшей ситуации не могли попасть в квартиру. Тогда вмешалась администрация Петроградского района и судебные приставы выселили "захватчиков" всех комнат.

Теперь мать с сыном размещены в другой квартире, в одной комнате.