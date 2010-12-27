В Петербурге лжеполицейские обокрали 88-летнего полуслепого инвалида

Молодые люди представились полицейскими и обокрали пенсионеров

Двое неизвестных молодых людей пришли в квартиру пенсионера, который живет на улице Ушинского, представились полицейскими и украли у него кошелек с 20 000 рублей.

Как рассказал пожилой мужчина, обратившийся в полицию, 18 июля около 11 часов в его квартиру пришли двое молодых людей. Они представились полицейскими, однако оба были в гражданской одежде. Мужчины показали какие-то документы, но из-за плохого зрения ни 87-летний пенсионер, ни его жена рассмотреть их не смогли. Один из мнимых правоохранителей представился "Антоном Васильевичем".

Лжеполицейские заявили, что якобы задержали сотрудника почты, который приносил старикам пенсии и выдавал фальшивыми купюрами. Злоумышленники потребовали предъявить им все пятитысячными купюры в квартире и стали переписывать с них номера. После ухода молодых людей старики обнаружили пропажу 20 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Из квартиры изъяты отпечатки пальцев подозраемых.

Видео: архив