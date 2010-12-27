Падение лифта с детьми в Петербурге произошло через неделю после его проверки

СМИ сообщили подробности падения лифта с детьми в доме на Комендантском проспекте.

В многоэтажке на севере Санкт-Петербурга произошло ЧП, леденящее душу. В доме № 31 на Комендантском проспекте накануне оборвался лифт с детьми внутри. По данным АН "Оперативное прикрытие", ЧП произошло в дневное время 8 мая. Внутри "кабины ужаса" в этот момент находились две девочки-подростка. Школьницы зашли внутрь лифта на 6-м этаже и спускались вниз, чтобы выйти погулять. В момент, когда двери закрылись, вместо плавного спуска детей ждал шок. Лифт сорвался и на высокой скорости пролетел, пока не застрял на уровне второго этажа.

Через несколько минут шокированных детей из лифта извлекли соседи. Они не получили физических увечий, однако серьезно напугались. По словам очевидцев, девочек долго трясло, они плакали. По последним данным, обеим пострадавшим сейчас всего по 13 лет.

Причины ЧП еще не сообщаются: их назовут эксперты после проведения специальной комиссии. Однако, по данным СМИ, лифт проходил техническое обслуживание совсем недавно. В конце апреля представители коммунальных служб признали его "абсолютно исправным".