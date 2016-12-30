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Клиенты ВТБ24 в Петербурге жалуются на проблемы с картами

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Держатели банковских карт ВТБ24 сообщают, что они не могут провести никакие операции. В банке автоответчик заявляет, что проблема временная и уже идет работа по его восстановлению.

Владельцы карт банка ВТБ 24 жалуются, что они не могут произвести никаких операций с ними. Проблемы с пластиковыми накопителями и счетами заметили около полудня в понедельник, 13 февраля.

Если звонить в банк по телефону технической поддержки, то отвечает автоответчик. На том конце трубки сообщают, что временно недоступны операции по картам и мастер-счетам. Точную причину не называют, лишь расплывчиво называют ее технической. Также в банке заверяют, что в ближайшее время сервис будет восстановлен.

В пресс-службе банка уточняют, что обстоятельства инцидента в Петербурге выясняются. Пока не ясно, задел ли этот инцидент другие регионы.

Теги: банк , банковская карта , банкомат , втб24 , карта
Категории: Новости СПб

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