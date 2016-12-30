Задержанный в Петербурге за грабеж могильщик возил в машине гранату

Также в салоне автомобиля подозреваемого нашли 280 патронов от пистолета, 36 – от винтовки и 19 – от газового пистолета.

Неожиданные сюрпризы ждали правоохранителей Петербурга, когда они обыскивали машину задержанного за грабеж жителя Тверской области. В автомобиле хранились патроны, граната и поддельные документы.

38-летнего мужчину задержали прямо на Сертоловском кладбище. Сообщается, что он нелегально проживал в Северной столице и ночевал прямо на погосте. Могильщика отвезли на допрос. Тогда он признался, что около ресторана на Комендантском проспекте припаркован его автомобиль Mersedes Sprinter.

Именно в иномарке полицейские нашли много сюрпризов. В кармане на двери рядом с водителей мужчина хранил гранату. На место прибыли взрывотехники, которые определили, что это модель РГД-5 без запала. Но на этом тайны машины не закончились. Потому что вскоре там нашли 280 патронов от пистолета ТТ, 36 винтовых патронов, 19 мелкокалиберных патронов от газового пистолета. Кроме того, были найдены два паспорта на разные имена и удостоверение тракториста.

Теперь полиция проводит проверку не только по факту грабежа, но и по хранению боеприпасов и возможной подделке документов.