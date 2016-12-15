В Петербурге картину с инопланетным Путиным продают за 100 000 рублей

В Петербурге на продажу выставлена картина "Ночной дозор", главным героем которой стал Владимир Путин.

Еще один петербургский художник решился на создание необычного портрета Владимира Путина. Известная андеграунд-галерея "Свиное рыло" выставила на продажу картину "Ночной дозор" Михаила Гавричкова. На холсте акриловыми красками написан президент страны в "инопланетной обстановке". Владимир Путин стоит на Красной площади, озаренный светом пролетающего в небе НЛО. При этом на галстуке самого ВВП изображено точно такая же алмазная "летающая тарелка". Зеленоватый цвет лица президента трудно назвать естественным, несколько искажены и пропорции исторических объектов за его спиной.

На данный момент картина "Ночной дозор" продается за 100 000 рублей. Информация об этом размещена в официальной группе "Свиного рыла" в социальной сети "ВКонтакте". Известно, что Михаил Гавричков написал портрет Путина еще в 2013 году.

Отметим, что название работы может быть отсылкой как к фильму Тимура Бекмамбетова "Ночной дозор", так и к легендарной картине-групповому портрету Рембрандта.

Фото: СВИНОЕ РЫЛО галерея - музей. СПб. Выставки, VK.сom